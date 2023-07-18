УПЛ ТБ

З'явився новий претендент на трансляцію чемпіонату України – за ним стоїть ексвіцепрезидент Шахтаря. Три клуби приєдналися до "коаліції" стосовно єдиного пулу, а Динамо і компанія ігнорують. Рух підтвердив намір спонсорувати УПЛ ТБ.

Трансфери

Шахтар безкоштовно підпише бразильця, який вляпався у кілька скандалів. СК Дніпро-1 має чергове підсилення на зборах. Ворскла втратить свого головного бомбардира – клуб сподівається заробити на оренді.

Мессі та Бускетс були представлені в статусі гравців Інтер Маямі. Баварія знайшла альтернативу Кейну. Барселона презентувала Ґюндоґана. Лаціо оформив трансфер екс-партнера Циганкова, який принизив Реал.

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Мудрик разом з Челсі вирушив до США – попереду матчі проти Де Дзербі, Ньюкасла і Голлівуду. Кримські клуби зіграли в чемпіонаті Росії: УАФ офіційно звернулася до УЄФА та ФІФА. Мексика стала володарем Золотого кубка КОНКАКАФ.