Динамо та збірна

Виник гучний скандал в українському футболі під час війни. Динамо відмовляється відпускати гравців у збірну України у заявлений термін. Підготовка до плей-офф ЧС-2022 під загрозою. Ігор Суркіс знайшов виправдання, зваливши все на ініціативу Луческу. Мирон Маркевич закликав гравців Динамо покинути клуб заради збірної України. Віктор Вацко звернувся до керівництва київського клубу з закликом ще раз осмислити ситуацію.

Україна та українці

Прикарпаття майже повним складом склало присягу й вступило в ЗСУ. Клуби УПЛ зберуться для визначення подальшої долі сезону – на зв'язок вийшов навіть Маріуполь.

Інсайдер розкрив суму, яку заробить Шахтар за трансфер Фернандо у Зальцбург. Фенербахче націлився на зіркове тріо Шахтаря.

Іван Петряк красивим ударом приніс Фехервару перемогу. Сікан отримав пряму червону за удар по обличчю суперника в другій Бундеслізі. Ігор Пластун став триразовим чемпіоном Болгарії, але пропустив "золотий" матч Лудогорця.

Світ

Реал здобув вольову перемогу над Севільєю – заміни Анчелотті врятували Мадрид після 0:2 у першому таймі. ПСЖ переграв Марсель у дербі – Мбаппе та Неймар приносять перемогу, Мессі без гола. Барселона отримає покарання від УЄФА через жадібність власних фанатів. Челсі дотиснув Крістал Пелас і вийшов у фінал Кубка Англії. Лейпциг виграв у Байєра битву за третє місце Бундесліги, перевернувши провальний матч.