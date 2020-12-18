FIFA The Best-2020

ФІФА роздала нагороди найкращим у цьому році. Головний приз забрав Роберт Лєвандовскі, який став найкращим гравцем світу, випередивши Мессі та Роналду. FIFA The Best-2020 – за кого голосували Шевченко та Пятов як представники України.

Найкращим воротарем прогнозовано став Мануель Нойєр, а от вибором тренера року ФІФА шокувала. У символічній збірній 2020-го також можна знайти несподіванки. Найкрасивіший гол року забив Хин Мін Сон – цим шедевром можна насолоджуватися нескінченно.

Дисциплінарні рішення

УАФ офіційно вирішила долю скасованого матчу УПЛ Інгулець – Шахтар і присудила "гірникам" технічну перемогу. Інгулець звинуватив КДК УАФ у змові, а Динамо ефектно потролило Шахтар.

УАФ покарала Мірчу Луческу за вихід на поле під час матчу Динамо – Колос. Зоря пролила світло на майбутнє Віктора Скрипника. Шахтар оприлюднив графік зимових зборів.

CAS підтвердив дискваліфікацію Росії через допінг – участь у ЧС-2022 під питанням.

Наші за кордоном

19-річний форвард Руху Микола Кухаревич пройшов медогляд у Бельгії. Григорій Козловський розкрив окремі деталі трансферу хлопця в Андерлехт. Відмінний варіант за невеликі гроші – бельгійці оцінили перспективи Кухаревича, якого вважають "новим Яремчуком".

Сам Роман – найкращий зі збірної України: став легендою, постачає голи в кожному матчі й наближає трансфер у топ-лігу. "Руслан Маліновський – найгостріший гравець Аталанти": італійська преса знайшла позитив у муках проти Ювентуса. Артур Рудько з неймовірною статистикою став найкращим голкіпером першого кола чемпіонату Кіпру.