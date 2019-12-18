Головні новини футболу 17 грудня: Динамо та Карпати готують трансфери на вихід, розгром і виліт Ліверпуля

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин футболу за 17 грудня.

Україна

Динамо планує знайти інші клуби 5-м легіонерам. Трансфер Дерліса Гонсалеса з київського клубу опинився під загрозою зриву. "Пропозиції є", – Динамо готовий покинути захисник з великою зарплатнею. Шахтар сповістив агента Тете про наявність пропозиції від Баварії.

Карпати збираються влаштувати розпродаж лідерів. "Леви" оприлюднили плани на зимову паузу – частина підготовки пройде у Львові. Сваток перейде в СК Дніпро-1 за солідні гроші. Львів покинули одразу чотири гравці.

Збірна України на Євро-2020 гратиме у формі від Joma. Затверджено місце проведення матчу "синьо-жовтих" з чемпіонами світу. Українські арбітри дискваліфіковані на 10 років за організацію договірних матчів.

Європа

Борусія Д у феєричному поєдинку втратила перемогу над РБ Лейпциг – "бики" залишилися на вершині Бундесліги. Матч подарував парад класних швидких атак і жахливих фейлів.

Астон Вілла розгромила Ліверпуль і вийшла до півфіналу Кубка англійської ліги. Щоправда, у мерсисайдців не було жодного основного гравця – вийшов наймолодший склад в історії клубу. "Справжній" Ліверпуль побореться за право зіграти у фіналі клубного чемпіонату світу, де на нього чекає Фламенго.

Сьогодні відбудеться багатостраждальне Ель Класіко. Зідан взяв на матч 19 гравців – травмовані зірки відновитися не встигли. Вальверде також визначився із заявкою "блаугранас" на поєдинок. Анонс зустрічі незабаром читайте на нашому сайті. "Футбол 24" оперативно висвітлить матч і підготує детальний звіт.

Наші за кордоном

Андрій Лунін сьогодні дебютує за Вальядолід в Кубку Іспанії. При цьому український голкіпер має несподівані варіанти трансферу. Аталанта втратила трьох ключових гравців – Руслан Маліновський отримає розкішний шанс вийти у старті проти Мілана.

"Мовчазний пасажир Зозуля – жертва пропаганди": іспанські ЗМІ виправдовують українця, але надають "компромат".