Єврокубки

Андрій Ярмоленко забив вирішальний м'яч Вест Хема у Лізі Європи та допоміг пройти Севілью. Руслан Маліновський провів важкий матч проти Байєра, але тріумфував разом з Аталантою. Барселона оформила камбек проти заведеного Галатасарая. Визначилися чвертьфіналісти Ліги Європи – солідний підбір команд.

У Лізі конференцій також відомі всі чвертьфіналісти. Роман Безус з Гентом вилетів, а от Славія з двома українцями спокійно пройшла далі. Рома та Лестер з великими проблемами подолали 1/8 фіналу та залишаються головними фаворитами турніру. Казка Буде-Глімт триває – суперник Зорі досі феєрить у Європі.

Україна

Україна може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі. Наші суперники обговорювали благородне рішення. ФІФА дозволила українським гравцям покинути УПЛ і підписати тимчасові контракти за кордоном.

Шахтар може відпустити ще одного форварда до Бразилії. Майкон від безвиході приєднається до Мораєса. Тете може стати одноклубником Яремчука і покрити борг Шахтаря перед Бенфікою. Пятов став трансферною ціллю Фейєнорда.

Війна

Андрій Богданов приєднався до української армії. Карпати, Рух та Львів відчинили свої двері для дітей-переселенців. Беньямін Вербіч відзвітував про допомогу ЗСУ.

Аталанта підіграє окупантам, ретранслюючи стереотипи "руского міра" про Україну – Маліновський на боці правди. Реал, ПСЖ та Мілан припинили співпрацю з російським спонсором.