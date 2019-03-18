Головні новини футболу 17 березня: Динамо обіграло Олімпік, перша поразка Ювентуса, вдалий день для українців у Європі

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 17 березня.

Україна

22 тур УПЛ продовжився трьома матчами. Карпати та Маріуполь розійшлися миром у Львові. Цей результат може позбавити Маріуполь місця у першій шістці, доля останньої путівки у яку тепер в руках Ворскли. Полтавців у матчі з Арсеналом-Київ влаштує лише перемога, інший результат виведе у першу шістку Маріуполь.

Львів переміг Десну та гарантував собі участь у верхній шістці, а Динамо здобуло перемогу над Олімпіком. Голи забивали Віктор Циганков та Назарій Русин – відео голів та огляд матчу.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс вже у найближчі дні отримає паспорт громадянина України та може бути викликаний у збірну навіть на матч проти Португалії.

Українці за кордоном

Роман Яремчук дублем приніс Генту перемогу та місце у чемпіонській шістці. Руслан Маліновський також забив, але його Генк втратив перемогу на останніх хвилинах.

Артем Кравець та Олександр Кучер зупинили лідера чемпіонату Туреччини, а Юрій Яковенко забив гол у чемпіонаті Данії. Забивали українці і в Молдові – красиве взяття воріт в активі Андрія Блізніченка.

Олександр Зінченко знову став героєм англійських ЗМІ за свою гру в матчі Кубка Англії.

Інші головні події

Ювентус зазнав першої поразки в чемпіонаті Італії. Це сталось лише у 28 турі в матчі проти Дженоа. Втім, про інтригу в боротьбі за Скудетто мова не йде – Наполі відстає на 15 очок.

В іншому центральному поєдинку Інтер переміг Мілан та вийшов на 3 місце чемпіонату.

Барселона розгромила Бетіс – неймовірний Мессі оформив хет-трик. Баварія не відстає – роздратовані вильотом з ЛЧ мюнхенці знищили суперника з рахунком 6:0.

Евертон несподівано переміг Челсі, а Ліверпуль у важкому матчі здолав Фулхем та став лідером АПЛ.