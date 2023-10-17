"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 жовтня. Сенсаційна зміна тренера в Шахтарі, фантастична перемога збірної України над Англією та інші топ-події.

Україна

Сенсація сколихнула український футбол у понеділок, 16 жовтня. Шахтар офіційно звільнив ван Леувена, під керівництвом якого команда зіграла лише 12 матчів. Виконувачем обов'язків головного тренера призначений Даріо Срна.

Зміна тренера у Шахтарі затьмарила решту подій в українському футболі, але були й інші цікаві новини. Зокрема, Україна вирвала перемогу над Англією у драматичному матчі відбору Євро-2025 U-21 – джокер з Руха, шедевр хавбека Шахтаря.

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Євро-2024

Збірна Австрії вийшла на чемпіонат Європи, оформивши перемогу в Азербайджані. В інших матчах Португалія гарантувала перше місце – дубль і рекорд Роналду, який ледь не постраждав від фаната. Нідерланди з двома пенальті виграли битву за 2 місце, а матч Бельгія – Швеція не дограли через теракт. Перед поєдинком озброєний злочинець убив кількох фанатів збірної Швеції. Гру таки почали, але припинили після першого тайму.

Загалом на чемпіонат Європи-2024 вийшли вже 8 збірних – список учасників станом на ранок 17 жовтня.

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