УПЛ

У центральному матчі УПЛ Шахтар переміг Динамо у Львові. Руслан Нещерет парирував пенальті, але пропустив тричі – відео голів і огляд поєдинку, в якому Ілля Забарний отримав червону картку від Катерини Монзуль. Мірча Луческу після гри пояснив причини поразки у Класичному – не обійшлося без питань до арбітра.

В іншому матчі дня СК Дніпро-1 вирвав перемогу проти 9 гравців Руха в компенсований час і зберіг лідерство в УПЛ. Після гри спалахнув скандал – дійшло навіть до бійки. Цікаво, що майже всі легіонери відмовилися їхати до Львова на поєдинок, мотивуючи це побоюваннями за свою безпеку.

Топ-матчі дня

Реал обіграв депресивну Барселону: Андрія Луніна принизили дивною оцінкою, шокуючий промах Лєвандовскі, ганьба VAR. Український воротар зіграв перше Ель Класіко в кар'єрі, а Реал вийшов на перше місце чемпіонату Іспанії.

Ліверпуль завдав Ман Сіті першої поразки в сезоні: Салах став героєм, Клопп круто підготувався та стримав Ерлінга Холанда, який пішов з поля без забитого м'яча.

Арсенал без Зінченка виграв божевільний матч і зберіг лідерство в АПЛ, МЮ поділив очки з Ньюкаслом.

ПСЖ мінімально переграв Марсель і відірвався на чолі Ліги 1 – Мбаппе допоміг Неймару вирішити долю класичної французької битви.

Інші головні події

Руслан Маліновський може опинитися в Інтері вже у січні. За гравця збірної України готові викласти 25 мільйонів євро.

Львівські Карпати ледь уникнули поразки від найгіршої команди Першої ліги. В іншому матчі неділі рятівний слалом кіпера приніс його команді нічию.