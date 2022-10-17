Головні новини футболу 16 жовтня: Шахтар обіграв Динамо, Реал з Луніним виграв Класіко, Ліверпуль розібрався з Ман Сіті
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 16 жовтня.
УПЛ
У центральному матчі УПЛ Шахтар переміг Динамо у Львові. Руслан Нещерет парирував пенальті, але пропустив тричі – відео голів і огляд поєдинку, в якому Ілля Забарний отримав червону картку від Катерини Монзуль. Мірча Луческу після гри пояснив причини поразки у Класичному – не обійшлося без питань до арбітра.
В іншому матчі дня СК Дніпро-1 вирвав перемогу проти 9 гравців Руха в компенсований час і зберіг лідерство в УПЛ. Після гри спалахнув скандал – дійшло навіть до бійки. Цікаво, що майже всі легіонери відмовилися їхати до Львова на поєдинок, мотивуючи це побоюваннями за свою безпеку.
Топ-матчі дня
Реал обіграв депресивну Барселону: Андрія Луніна принизили дивною оцінкою, шокуючий промах Лєвандовскі, ганьба VAR. Український воротар зіграв перше Ель Класіко в кар'єрі, а Реал вийшов на перше місце чемпіонату Іспанії.
Ліверпуль завдав Ман Сіті першої поразки в сезоні: Салах став героєм, Клопп круто підготувався та стримав Ерлінга Холанда, який пішов з поля без забитого м'яча.
Арсенал без Зінченка виграв божевільний матч і зберіг лідерство в АПЛ, МЮ поділив очки з Ньюкаслом.
ПСЖ мінімально переграв Марсель і відірвався на чолі Ліги 1 – Мбаппе допоміг Неймару вирішити долю класичної французької битви.
Інші головні події
Руслан Маліновський може опинитися в Інтері вже у січні. За гравця збірної України готові викласти 25 мільйонів євро.
Львівські Карпати ледь уникнули поразки від найгіршої команди Першої ліги. В іншому матчі неділі рятівний слалом кіпера приніс його команді нічию.