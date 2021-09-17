Єврокубки

Зоря без шансів програла Буде-Глімту в дебютному матчі Ліги конференцій. Луганці пропустили три голи за 12 хвилин, а відповіли лише одним точним ударом. В іншому матчі цієї групи Рома рознесла софійський ЦСКА і вийшла на перше місце. Роман Безус асистом допоміг Генту перемогти.

У Лізі Європи Бетіс і Селтік видали фантастичну перестрілку, Вест Хем все вирішив до появи Андрія Ярмоленка, а Олександр Зубков провів слабкий матч проти Байєра. Наполі вирвав нічию у Лестера, Ліон розібрався з Рейнджерс, а Лаціо програв через божевільний фейл голкіпера.

Реакція на фіаско Шахтаря

Шахтар напередодні програв у Лізі чемпіонів Шерифу. "Де Дзербі щось говорив про яйця": Шахтар порівнюють з Динамо – жодних виправдань і жорстокі вердикти. Визначились найкращий та найгірший гравці донецького клубу.

Шедевр у ворота Шахтаря назвали найкращим голом тижня в Лізі чемпіонів. Андрій Пятов продовжив другу найгіршу серію з пропущеними голами в історії ЛЧ – попереду лише Акінфєєв. А ще ми підготували молдовські та придністровські залаштунки старту Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Україна

Україна втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА. Андрій Шевченко може очолити європейську збірну, яка звільнила тренера після ганебної поразки.

Ілля Забарний лідирує у голосуванні Golden Boy-2021 – динамівець сильно відірвався від зірки Барселони. Олександр Зінченко постраждав від наступника Мессі у супершоу Ман Сіті в ЛЧ: Гвардіола і фанати підтримали, ЗМІ критикують.