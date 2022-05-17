Збірна України

Збірна України сьогодні проведе черговий спаринг у рамках підготовки до плей-офф відбору до ЧС-2022. "Синьо-жовті" зустрінуться з Емполі. Анонс незабаром з'явиться на сайті.

Національна команда поповнилась трьома легіонерами і зазнала чергової втрати. Прогриміли сенсаційні новини: Олександр Петраков відсіє тріо гравців Динамо перед Шотландією. Збірна України проведе у європейській столиці два завершальні спаринги перед півфіналом відбору ЧС.

Світ

Арсенал бездарно програв Ньюкаслу, майже втративши шанси на Лігу чемпіонів. Мбаппе та Реал узгодили всі деталі трансферу під час візиту француза в Мадрид. Випередив Лєвандовскі та Холанда: Бундесліга обрала найкращого гравця сезону. Форвард Блекпула здійснив історичний для Англії камінг-аут.

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Тесть Івана Петряка загинув на фронті. Український екс-футболіст загинув у бою з диверсантами, які намагалися прорватися через кордон на Сумщині.

Андрій Лунін єдиний серед гравців Реала потрапив у символічну збірну туру Прімери. Данило Сікан відзначився бомбезним асистом у ворота претендента на вихід в Бундеслігу.