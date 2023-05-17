Ліга чемпіонів

Інтер повторно переграв Мілан і вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Єдиний гол у дербі забив Лаутаро Мартінес, а "нерадзуррі" взяли класом.

Сьогодні відбудеться другий півфінал – Манчестер Сіті приймає Реал. Анонс поєдинку незабаром з'явиться на сайті.

Україна

Владислав Ванат отримав тривалу дискваліфікацію за слова на адресу судді – великі санкції зачепили і Динамо. Шахтар та Верес отримали покарання за присутність вболівальників на стадіонах.

Шахтар має високі шанси продати Анатолія Трубіна вже влітку. З'явився точний час "золотого" матчу УПЛ між Шахтарем і СК Дніпро-1. Полісся офіційно підтвердило призначення Олександра Денисова.

Наші за кордоном

Легенда МЮ наїхав на Олександра Зінченка через провали Арсенала наприкінці сезону. Фанати Борнмута накинулись на Іллю Забарного. Двоє українців у Барселоні стали чемпіонами Іспанії.