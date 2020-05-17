Головні новини футболу 16 травня: розкішне повернення Бундесліги, Борусії та Холанда, Тайсон зацікавив турецький гранд

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 травня.

Німеччина

Чемпіонат Німеччини поновився – у суботу пройшли 6 поєдинків 26 туру. Борусія Д розбила Шальке в Рурському дербі – Ерлінг Холанд знову став одним із героїв. Саме юний норвежець став автором першого гола Бундесліги після рестарту – відеоогляд матчу.

Суперник Шахтаря Вольфсбург здобув важку перемогу, а от РБ Лейпциг втратив очки, врятувавшись від поразки. Найголовніші події ігрового дня в Бундеслізі – в цій новині на "Футбол 24".

Список гравців, які розриватимуть Німеччину після карантину – версія відомого видання.

Україна

Прихильники українських команд не зможуть потрапити на футбольний матч мінімум до липня – песимістичний прогноз лікарів.

Тайсон зацікавив Фенербахче – як відомо, стамбульському клубу приписують інтерес до Сергія Реброва. Влітку турецький гранд спробує переманити капітана "гірників".

Артем Мілевський не допоміг Динамо Брест уникнути поразки в чемпіонаті Білорусі. А от Шахтар Юрія Вернидуба здобув 3 очки та підібрався до лідерів.

Світ

Реал оновив дизайн нової форми – екіпірування матиме чудернацький принт.

Перший офіційний випадок коронавірусу в чемпіонаті Росії – захворів відомий легіонер, який пограв у Європі та на чемпіонаті світу.

УЄФА визнав помилки арбітра в легендарному матчі Барселона – ПСЖ (6:1 з трьома голами каталонців на останніх хвилинах).