Головні новини футболу 16 січня: Шахтар повернув Ракицького, Циганков наближається до трансферу в Іспанію
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 січня.
Трансфер Шахтаря
Шахтар оголосив про офіційне повернення Ярослава Ракицького. Захисник прокоментував камбек в рідний клуб. Ракицький у Шахтарі: серйозні репутаційні втрати для клубу, одразу чотири плюси для команди.
Циганков в Європу
Циганков змінить Динамо на середняка Прімери вже у січні. Іспанський клуб не хоче чекати до літа і пропонує Динамо компенсацію. Ігор Суркіс підтвердив можливий відхід лідера вже взимку.
Відлуння переходу Мудрика
Мудрик зароблятиме божевільні гроші за тиждень перебування в Челсі. Артета вперше прокоментував зрив трансферу Михайла в Арсенал. "Каноніри" хочуть перехопити топ-ціль Челсі, яку оцінюють на рівні українця. Ахметов зробив заяву щодо трансферу Мудрика та виділив 1 млрд гривень українським воїнам.