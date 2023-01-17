Трансфер Шахтаря

Шахтар оголосив про офіційне повернення Ярослава Ракицького. Захисник прокоментував камбек в рідний клуб. Ракицький у Шахтарі: серйозні репутаційні втрати для клубу, одразу чотири плюси для команди.

Циганков в Європу

Циганков змінить Динамо на середняка Прімери вже у січні. Іспанський клуб не хоче чекати до літа і пропонує Динамо компенсацію. Ігор Суркіс підтвердив можливий відхід лідера вже взимку.

Відлуння переходу Мудрика

Мудрик зароблятиме божевільні гроші за тиждень перебування в Челсі. Артета вперше прокоментував зрив трансферу Михайла в Арсенал. "Каноніри" хочуть перехопити топ-ціль Челсі, яку оцінюють на рівні українця. Ахметов зробив заяву щодо трансферу Мудрика та виділив 1 млрд гривень українським воїнам.