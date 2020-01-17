Головні новини футболу 16 січня: Лунін невдало дебютував за Ов'єдо, Зоря підписала новачків, Девіч знайшов новий клуб

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 січня.

Україна

Донецький Шахтар визначився із суперниками на першому тренувальному зборі та потрапив до топ-6 найприбутковіших клубів Європи.

Тим часом луганська Зоря оголосила про трансфер хорвата Цвєка та офіційно підписала племінника Циганика.

Натомість гравці Карпат бойкотували тренування – зимові збори під великою загрозою, а Справу Димінського, якого підозрюють у смертельній ДТП, передали до СБУ.

Українці за кордоном

Андрій Лунін припустився епічного фейлу в дебютному матчі за Ов'єдо – команда українця поступилась одному з лідерів Сегунди.

Андрій Ярмоленко має супер зарплату і ще один великий гріх для Мойєса – найавторитетніший інсайдер розповів про трансфер українця з Вест Хема.

Турецький Сівасспор призупинив контракт з Рибалкою через важку травму. Тим часом Марко Девіч вдруге став гравцем Сабаха з Баку.

Інші топ-події

Мюнхенська Баварія запропонувала 25 млн євро за бразильця Додо. Натомість Ліверпуль готовий побити свій трансферний рекорд заради Кая Хаверца.

Тим часом Манчестер Юнайтед та Інтер домовились про перехід Ешлі Янга. У рамках Кубка Італії Рома впевнено обіграла Парму та стала останнім чвертьфіналістом турніру.