Головні новини футболу 16 січня: Фран Соль перейшов у Динамо, Кравець дебютував за Леганес з перемоги над Реалом

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 16 січня. Динамо підписало Франа Соля, Василь Кравець зіграв проти Реала та інші топ-події.

Динамо оголосило про перехід Франа Соля

Віце-чемпіони України нарешті здійснили перший трансфер 2019 року. Нападник Фран Соль підписав контракт з Динамо на 5 років. Після довгих перемовин київського клубу з Віллем II 26-річний іспанець успішно пройшов медогляд та поставив підпис під контрактом на 5 років.

Соль буде виступати за Динамо під 9-м номером. "Вдячний Динамо за можливість зіграти у єврокубках", – новачок "біло-синіх" прокоментував підписання контракту. Як зазначив президент Динамо Ігор Суркіс, Соль сам виявив бажання перейти саме в київський клуб.

За неофіційною інформацією, Динамо заплатило за трансфер Франа Соля близько 3,5 млн євро. "Футбол 24" проаналізував, чому підписання Соля може стати золотою угодою для киян.

Україна

Форвард Динамо Артем Бєсєдін отримав травму та може пропустити кілька місяців. Президент киян Ігор Суркіс припустив, що клуб ще спробує підписати новачків. З'явилась інформація, що Динамо близьке до підписання Мар'яна Шведа, проте пізніше стало відомо, що кияни наразі не дійшли згоди з Карпатами. Крім того, на Шведа претендують й інші європейські клуби.

Арсенал-Київ отримав нового тренера. Ним став Ігор Леонов, який раніше працював у Шахтарі. Контракт зі спеціалістом розрахований на один сезон. Колишній гравець Арсенала та Динамо Андрій Богданов перейшов у Десну, а Олімпік попрощався з двома гравцями.

Свій новачок і у Львова – новачок УПЛ підсилився бразильцем Луїсом Велозу.

Інші головні події

Ювентус здобув Суперкубок Італії, мінімально обігравши Мілан. Єдиний гол у другому таймі забив Кріштіану Роналду, який виграв перший трофей у складі Ювентуса та 26-й у клубній кар'єрі.

Василь Кравець дебютував за Леганес. Захисник збірної України вийшов у стартовому складі в матчі Кубка Іспанії проти Реала та провів на полі 75 хвилин. Поєдинок завершився перемогою Леганеса з рахунком 1:0, щоправда, далі пройшов Реал завдяки перемозі 3:0 у першому матчі.

1/8 фіналу Кубка Іспанії не обійшлася без сенсацій – Атлетіко припинив боротьбу в турнірі, розписавши нічию з Жироною. Перший поєдинок завершився унічию 1:1, а в гостях Жирона змогла вирвати мирову 3:3.