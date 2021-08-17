Україна

ЧС-2022: став відомий список гравців збірної України на найближчі матчі з Казахстаном і Францією, а також на спаринг проти Чехії. У розширений перелік потрапили низка новачків, натомість відсутні кілька звичних імен. У зв'язку з відсутністю наставника збірної список футболістів підготував відповідний комітет УАФ.

До слова, 17 серпня "синьо-жовті" повинні нарешті отримали нового тренера. Фаворитом вважають Олександра Петракова, але не виключений і варіант з Сергієм Ребровим.

Також у понеділок був зіграний ще один матч 4-го туру УПЛ. Чорноморець обіграв Маріуполь, здобувши свою першу перемогу в еліті. Натомість приазовці все ще не виграли жодного поєдинку.

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч став батьком. Українська дівчина словенця народила сина.

Єврокубки

Шахтар прибув до Монако на матч Ліги чемпіонів проти місцевої команди – заявка донеччан на поєдинок. Роберто Де Дзербі розповів про підготовку до гри, а французькі журналісти переплутали гравця Шахтаря з іншим футболістом.

Також "Футбол 24" підготував представлення Рапіда та Монако. Суперники українців у боротьбі за груповий етап єврокубків мають чим похизуватися.

Світ

Барселона заборгувала більше мільярда євро – сумне зізнання Жоана Лапорти.

Мадридський Реал продовжив контракт із Тібо Куртуа. Бельгієць, який не дає жодного шансу Андрію Луніну, залишиться в клубі ще на 5 років.

Курйоз у Туреччині. Гравці Галатасарая побилися між собою під час гри. Один із винуватців, яким колись цікавилися Шахтар і Динамо, отримав червону картку.

Повернення безкомпромісної Англії, життя Барселони після Мессі, норвезький Хижак знову на полюванні – огляд вікенду.