Головні новини футболу 16 серпня: Шевченко оголосив заявку збірної, Барселона та Баварія провально розпочали чемпіонати

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 серпня.

Європа

Баварія у стартовому матчі Бундесліги сенсаційно на власному полі розписала нічию з Гертою. Роберт Лєвандовскі встановив рекорд, забивши перший гол нового сезону, однак навіть дубль поляка не гарантував чинному чемпіону 3 очки. До слова, "Футбол 24" підготував прев'ю Бундесліги-19/20, де сумнівається, що Баварія захистить титул.

Барселона шокувала ще більше в матчі-відкритті Ла Ліги. Атлетік завдяки фантастичному голу ветерана Аріца Адуріса вирвав перемогу над каталонцями. Під час цього жахливого вечора обидва клуби анонсували топ-трансфер – Феліппе Коутінью переходить у Баварію.

Еден Азар отримав пошкодження на тренуванні та ризикує пропустити кілька тижнів. Адріан зазнав травми комічним чином – у Ліверпуля може зіграти найстарший дебютант АПЛ у ХХІ столітті.

Україна

Андрій Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі проти Нігерії та Литви.

Олександрія офіційно повідомила про трансфер капітана збірної Латвії – хороше підсилення перед Лігою Європи. Бруно Дуарте перейшов у Віторію Гімараєш – Львів заробив чималу суму.

УАФ виділила гроші на лікування арбітра Беккера, який переніс інсульт.

Динамо

Ігор Суркіс представив новий тренерський штаб Динамо на чолі з Олексієм Михайличенком, а обов'язки спортивного директора клубу виконуватиме Володимир Безсонов. Також у новий штаб може увійти ще одна легенда.

Призначення Михайличенка прокоментували і президент Динамо, і сам фахівець. Новий тренер вже провів перше тренування з головною командою.

З'явилися цікаві деталі, що Олександр Хацкевич був звільнений через телефонний дзвінок, а Суркіс серйозно розглядав кандидатуру Юрія Вернидуба.