Україна

Динамо готується до матчу Ліги конференцій проти Аріса. Мірча Луческу відповів на питання про загрозу відставки, тиск керівництва і втрату провідного гравця. Денис Гармаш тренується з провальним легіонером в Динамо U-19.

У Кубку України визначилися всі учасники четвертого етапу. Унаї Мельгоса розкрив головні завдання на посаді наставника збірної України U-21. Євген Красніков покинув посаду спортдиректора СК Дніпро-1 та вже знайшов нове місце роботи.

Світ

Манчестер Сіті вперше виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Севілью в серії пенальті. "Містяни" провели далеко не ідеальний матч і довго поступалися в рахунку. З десяти 11-метрових ударів команди не реалізували лише один – промах Гуделя став фатальним для іспанців.

Англія впевнено вийшла у фінал жіночого ЧС-2023, де зіграє з Іспанією – дірявий захист змарнував шедевр головної зірки. Барселона офіційно призначила нового спортивного директора.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко повернувся у загальну групу Арсенала після травми. Андрій Лунін розпочав боротьбу з Кепою за основу Реала. Гравець збірної України має кілька пропозицій з-за кордону.

Сергій Кривцов асистом допоміг Інтеру Маямі вийти у фінал Кубка ліг – Мессі поклав чергову красу, а українець став найкращим. Максим Таловєров остаточно покине Славію, адже його контракт викупить європейський клуб.