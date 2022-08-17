Динамо – Бенфіка

Динамо сьогодні зіграє перший матч з Бенфікою в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. Анонс про матч незабаром з'явиться на сайті. Дізнайтеся, де можна переглянути поєдинок.

Наставник Яремчука розхвалив Динамо та готує козир з Шахтаря – Нерес встиг відновитися після травми. Мірча Луческу розповів про перевагу суперника та тренування поруч з дітьми.

Україна

З'явився офіційний розклад поєдинків 1-го туру УПЛ 2022/23: матч Динамо перенесли, а Шахтар відкриє чемпіонат. Шахтар розпочав продаж пакетів Ліги чемпіонів і запустив польську версію сайту.

Збірна України дізналась місце проведення фінального матчу Ліги націй проти Шотландії. Стало відомо, хто транслюватиме матч СК Дніпро-1 в Лізі Європи. В ПФЛ визначились з трансляцією матчів Першої та Другої ліг, адже військові послабили свої вимоги.

Трансфери

Тоттенхем став головним претендентом на Маліновського, але є розбіжності щодо трансферу українця в АПЛ. В Італії назвали причини відходу Руслана з Аталанти.

СК Дніпро-1 заплатить півмільйона євро за збірника з чемпіонату Португалії. Довбик близький до трансферу в Серію А. Динамо не підпише Ковальця – Луческу відмовився від трансферу досвідченого українця.

Манчестер Юнайтед хоче позбутися Роналду до закриття трансферного вікна. Кріш отримав сенсаційний варіант втечі в новий чемпіонат. Манчестер Сіті офіційно підписав на місце Зінченка вихованця Барселони.