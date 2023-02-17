Єврокубки

Шахтар втримав перемогу над Ренном у першому матчі плей-офф Ліги Європи. Наступник Мудрика зробив гру проти кривдника Динамо. Барселона розписала вогняну нічию з МЮ: купа браку, курйозні голи та великий Рашфорд.

СК Дніпро-1 програв АЕКу в плей-офф Ліги конференцій. Лідер УПЛ може вилетіти з єврокубків. Довбик шансами не скористався, від розгрому врятував воротар. В інших матчах Пластун переграв Андерлехт, а Коваль програв Партизану.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський має одну з найнижчих зарплат в Марселі. Андрій Лунін змушений повертатися на лаву запасних Реала після трьох перемог поспіль. Український легіонер змінив клуб у Шотландії. Михайла Мудрика звинуватили в поразці Челсі від Борусії й порівняли з агентом 007.

Інші новини

Динамо перепідписало контракти зі своїми талантами. Кияни офіційно продовжили співпрацю з Костянтином Вівчаренком. Нову угоду з клубом також підписав Матвій Пономаренко. А ще контракт отримав представник молодіжки Навін Малиш.

Барселона ризикує вилетіти з Прімери? Каталонці могли працювати з суддями, в Мадриді кричать про "Кальчополі". Мессі віддаляється від ПСЖ і хоче перейти в клуб, де нещодавно з'явився українець. ПСЖ розглядає можливість звільнення Гальтьє – зірковий наступник уже відомий.