Ліга чемпіонів

Стартував плей-офф Ліги чемпіонів. Ліверпуль переграв РБ Лейпциг і наблизився до чвертьфіналу. Мерсисайдці скористалися страшними помилками суперника – хлопці Юліана Нагельсманна самі віддали матч.

ПСЖ розгромив Барселону на Камп Ноу, знову забивши каталонцям чотири. Головний герой вечора – Кіліан Мбаппе. Француз оформив хет-трик і піднявся в топ-3 бомбардирів клубу всіх часів. Рональд Куман пояснив причини фіаско.

Сьогодні відбудуться ще два матчі 1/8 фіналу: Ювентус поїхав у гості до Порту, а Севілья приймає дортмундську Борусію. Анонси поєдинків незабаром з'являться на сайті.

Україна

Швейцарія – Україна: CAS розглянув апеляцію щодо скандального матчу Ліги націй. Андрій Шевченко поділився очікуваннями від найближчих зборів національної команди України.

Шахтар випередить Динамо у наднапруженій боротьбі – CIES спрогнозував чемпіона УПЛ 2020/21. Динамо піднялося на одну сходинку в рейтингу клубів Європи – Шахтар значно вище, але без прогресу.

Брюгге перед матчем проти Динамо втратили весь тренерський штаб і лідера команди. Агроном НСК Олімпійський оцінив стан газону перед поєдинком Ліги Європи. Шахтар провів заключне тренування перед вильотом в Ізраїль і отримав результати тестів на COVID-19 перед Лігою Європи.

Наші в Європі

Роман Яремчук напередодні провів найкращий матч у кар'єрі – історичний титул близько, ЗМІ назвали героєм, а фанати порівнюють з Кейном. Форвард збірної прокоментував свій хет-трик. Тренер європейського клубу наполягає на трансфері українця.

Артем Шабанов успішно пройшов медогляд у Легії – трансфер захисника Динамо на завершальній стадії. Поляки готують масову закупівлю українців – до Шабанова і Русина може приєднатись Кабаєв.

Девід Алаба офіційно оголосив про відхід з Баварії та узгодив контракт з Реалом. Зінедін Зідан отримав пропозицію очолити Ювентус.