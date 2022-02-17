Ліга чемпіонів

Відбулися ще два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Баварія вирвала в чудового Зальцбурга нічию: провальний тайм, Лєвандовскі-невидимка і сходження нових зірок. Австрійці круто обмежили фаворита і зовсім трішки не дотерпіли до перемоги.

Ліверпуль зробив серйозну заявку на чвертьфінал Ліги чемпіонів. Мерсисайдці перемогли Інтер завдяки пізнім голам Фірміно й Салаха, хоча епізодами "нерадзуррі" грали навіть краще. Сьогодні відбудуться матчі Ліги Європи та Ліги конференцій.

Україна

УЄФА відкрив провадження проти України за поведінку фанатів у матчі з Росією на футзальному Євро-2022. УЄФА також затвердив місце проведення матчу Юнацької ліги між Динамо та Спортінгом.

Динамо може відмовитись від НСК Олімпійський – кияни розглядають можливість повернення на стадіон імені Лобановського. Жерсон покинув Труа – французи розірвали контракт з форвардом Динамо.

Світ

Атлетіко беззубо програв найгіршій команді Прімери і залишив Барселону в зоні Ліги чемпіонів. Мбаппе розчарований проектом Реала – трансфер у Мадрид опинився під загрозою. Роналду нібито дратує англійських гравців МЮ, а роздягальня під загрозою розколу.