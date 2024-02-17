Динамо знову не виграло на зборах / ФК Динамо Київ

Україна

Динамо не обіграло другу команду Молдови – гол Супряги врятував від поразки, команда Шовковського знову не вразила. СК Дніпро-1 в меншості переміг, Олександрія програла супернику з Казахстану: спаринги інших клубів УПЛ.

Капітан Руха вилетів на 8-9 місяців – наслідки прикрої травми і операції.

Ігор Суркіс оцінив зірку Динамо в 300 мільйонів – своєрідна відповідь Шахтарю.

Легендарний клуб знімається з розіграшу Другої ліги через фінансові проблеми – офіційна заява.

Помер головний тренер Нікополя. Він грав за Динамо, був капітаном збірної і здобував з Металургом бронзу Першої ліги.

Єврокубки

Шахтар отримав вердикт УЄФА за перестрілку з Марселем в Лізі Європи. "Це була очевидна помилка": Пушіч поскаржився на скасований гол Шахтаря у ворота Марселя.

Шахтар зробив таке, чого Гаттузо за 30 років не бачив – судді врятували французів, легендарний англієць побачив пенальті.

Інші головні події

Ліонель Мессі зустрівся з клубом дитинства в останньому спарингу Інтера Маямі – Кривцов не грав, конкурент провалився.

Реал обрав жертву приходу Мбаппе – мадридці готові позбутися другого бомбардира за мільярд євро. У Франції повідомили орієнтовну дату, коли Реал оголосить про перехід Мбаппе.

Інтер за тайм розбив Салернітану і відірвався від Ювентуса на 10 очок. Лаутаро знову забив і увійшов в історію клубу.