Головні новини футболу 16 лютого: Динамо знову розчарувало на зборах, Мбаппе наближається до Реала
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за п'ятницю, 16 лютого.
Україна
Динамо не обіграло другу команду Молдови – гол Супряги врятував від поразки, команда Шовковського знову не вразила. СК Дніпро-1 в меншості переміг, Олександрія програла супернику з Казахстану: спаринги інших клубів УПЛ.
Капітан Руха вилетів на 8-9 місяців – наслідки прикрої травми і операції.
Ігор Суркіс оцінив зірку Динамо в 300 мільйонів – своєрідна відповідь Шахтарю.
Легендарний клуб знімається з розіграшу Другої ліги через фінансові проблеми – офіційна заява.
Помер головний тренер Нікополя. Він грав за Динамо, був капітаном збірної і здобував з Металургом бронзу Першої ліги.
Єврокубки
Шахтар отримав вердикт УЄФА за перестрілку з Марселем в Лізі Європи. "Це була очевидна помилка": Пушіч поскаржився на скасований гол Шахтаря у ворота Марселя.
Шахтар зробив таке, чого Гаттузо за 30 років не бачив – судді врятували французів, легендарний англієць побачив пенальті.
Інші головні події
Ліонель Мессі зустрівся з клубом дитинства в останньому спарингу Інтера Маямі – Кривцов не грав, конкурент провалився.
Реал обрав жертву приходу Мбаппе – мадридці готові позбутися другого бомбардира за мільярд євро. У Франції повідомили орієнтовну дату, коли Реал оголосить про перехід Мбаппе.
Інтер за тайм розбив Салернітану і відірвався від Ювентуса на 10 очок. Лаутаро знову забив і увійшов в історію клубу.