Головні новини футболу 16 листопада: Україна розгромно програла Словаччині, Нідерланди здолали Францію

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 листопада.

Збірна України

У рамках Ліги націй Словаччина розгромила Україну в матчі 5-го туру турніру – відео голів і огляд поєдинку.

Нищівну поразку прокоментував тренер "синьо-жовтих" – післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка. Також знайшов виправдання і хавбек команди Євген Коноплянка, зазначивши, що в збірної України було мало часу, щоб зрозуміти нову тактику.

Ліга націй

В інших матчах Нідерланди впевнено здолали збірну Франції завдяки голам Вейналдума та Депая.

Також збірній Словенії не вистачило гола Вербіча для перемоги над Норвегією, Данія обіграла Уельс.

Натомість Македонія перемогла Ліхтенштейн, Вірменія розгромила Гібралтар з хокейним рахунком.

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