"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за четвер, 16 листопада. Перемога збірної України, інтерес Арсенала до Андрія Луніна та інші події у дайджесті дня.

Збірна України

Україна обіграла Лехію у секретному спарингу перед Італією – дебютні голи принесли перемогу команді Реброва. Тренер "синьо-жовтих" дав зіграти усім футболістам, які є в його розпорядженні, але ніхто не отримав більше 45 хвилин.

Михайло Мудрик програв у своєму фірмовому компоненті – збірна АПЛ без українця і шоком від зірки Ліверпуля.

Артем Довбик оцінив можливий трансфер із Жирони, в якій є найкращим бомбардиром. Андрій Лунін може перебратися в Арсенал і стати одноклубником Олександра Зінченка – трансфер українця замість кіпера збірної Англії цілком реальний вже у січні.

Євро-2024

Стартував 9-й тур відбору на чемпіонат Європи. Автогол на 90+7 приніс Угорщині путівку, Ямал знову феєрить за Іспанію, дубль Хвічі не допоміг Грузії. Словаччина вийшла на Євро-2024, Кріштіану Роналду голом оновив світовий рекорд, Жерсон Родрігес оформив дубль. А був ще й гол з центра поля, який довершив погром Швеції.

Таким чином, стали відомі вже 11 команд, які зіграють на Євро-2024 – список учасників фінальної частини.

У збірної Італії нові втрати перед матчем проти України. Найкращий голкіпер команди підхопив лихоманку.

Інші головні події

Маккабі Тель-Авів – Зоря: УЄФА офіційно затвердив місце проведення матчу Ліги конференцій, який відбудеться 25 листопада.

Верес оголосив двох агентів персонами нон грата – вони зірвали трансфер гравця, яким цікавились Динамо і Шахтар. "Буремні 90-ті вже позаду": рівненський клуб отримав рішучу відповідь.

УАФ несподівано продовжила контракт з Лучано Лучі – головою Комітету арбітрів. Щоправда, офіційного підтвердження поки немає.

Барселона поставила ультиматум Хаві – каталонці вже знайшли заміну зірковому тренеру.