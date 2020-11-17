Коронавірус у збірній України

Національна команда продовжує страждати від коронавірусу. Ще три гравці збірної України – Євген Макаренко, Едуард Соболь і Дмитро Різник – здали позитивні тести на COVID-19. Делегація пройшла нове тестування, результати якого будуть відомі згодом. Сьогоднішній матч зі Швейцарією в Лізі націй під питанням – ключове слово має сказати місцева влада.

У господарів також не все гаразд зі складом. Головний тренер довикликав на гру проти України трьох виконавців. Владімір Петковіч виділив сильні сторони нашої збірної, а Андрій Шевченко лише з другої спроби поспілкувався з журналістами та пояснив, чому запросив трьох гравців з молодіжної збірної. Вони, до речі, не встигли на вечірнє тренування команди.

Букмекери явним фаворитом зустрічі бачать Швейцарію. Анонс поєдинку незабаром з'явиться на сайті.

Майбутнє Луческу в Динамо

В румунській пресі з'явилася інформація, що Мірча Луческу зібрався покинути Динамо взимку через побутові проблеми. Румунський фахівець спростував ці чутки та пояснив усю ситуацію. Він взагалі планує перевезти в Київ свою дружину.

Динамо потрібен Назаренко: наш блогер пояснює, чому новачок Шевченка здатний підсилити команду Луческу. Тренер назвав найскладніший аспект своєї роботи у Динамо в умовах пандемії та відразу втратив чергового захисника через коронавірус.

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував свою відставку з київського клубу: "Ми з Суркісом неправильно зрозуміли один одного".

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