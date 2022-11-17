"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 листопада. Аргентина видала шоу в останньому матчі перед початком Мундіалю, Мудрик не хоче йти за 100 мільйонів.

УПЛ

Інгулець може очолити українець Цимбал, який покидає скандальний російський клуб, що грає у чемпіонаті Кіпру.

Луческу не винен? Якби не війна, цих гравців не було б у Динамо ніколи.

"Щоб я, батько гравця збірної України, брав у окупантів пайок?": Караваєв-старший – про допити в Херсоні й візити росіян.

Мудрик – лише 5-й: УПЛ назвала найкращих гравця і тренера місяця.

Ребров зустрівся з українськими військовими у Києві – благородний вчинок тренера, який підтримав поранених героїв.

ЧС-2022

Перед ЧС-2022: Аргентина забила 5 голів. Глядачі в Абу-Дабі побачили шоу Ді Марії та фірмового Мессі у феєричній генеральній репетиції фаворита, який іде на історичний рекорд.

Дешам довикликав на ЧС-2022 найкращого асистента Бундесліги. Другу екстрену заміну в розташуванні збірної Франції викликала втрата Нкунку, якого травмував хавбек Реала.

Баварія має рекордне представництво на ЧС-2022. Манчестер Сіті та Барселона мінімально відстали.

Підготовка до ЧС-2022: 29-річний дебютант врятував Німеччину від ганьби, важкі перемоги Хорватії та Польщі.

Мудрик

Палкін вірить у рекордний трансфер Мудрика. "Знайдеться великий клуб і дасть Шахтарю 100 мільйонів євро", – заявив гендиректор донецького клубу в розмові з британськими журналістами. Срна на прикладі найдорожчих зірок АПЛ пояснив величезний цінник на вінгера збірної України. Подібні оптимістичні оцінки поділяють далеко не всі.

"Ці захмарні цифри – чиясь бурхлива фантазія": агент Мудрика заявив, що лідеру Шахтаря краще піти з клубу. Михайло емоційно заявив, що його мрію про перехід у топ-чемпіонат поки не вбито, але вже поранено. Мудрик шокований заявами Палкіна про свій цінник: "За таку суму мене куплять нескоро, а може, й ніколи". Українець реалістично оцінює рівень УПЛ і свою ціну. Також Мудрик зізнався, що був близький до переходу в Динамо.