Трансфери

Кріштіану Роналду залишиться в Ювентусі на наступний сезон. Португальський форвард спробує повернути Скудетто в Турин.

Динамо може викупити Шкуріна за скромну суму. Щоправда, киянам доведеться ділитися з московським ЦСКА, якому належать права на білоруського форварда.

Микола Кухаревич офіційно приєднався до Труа. Форвард молодіжної збірної України, який донедавна виступав за Рух, підписав контракт на 5 років.

Україна

Нові Карпати дебютують у професіоналах – бюджет 20 млн доларів, повернення колишніх зірок і наполеонівські плани клубу.

Динамо розпочне сезон останнім серед українських клубів – УПЛ затвердила розклад матчів другого туру. Також кияни визначилися із транслятором домашніх поєдинків чемпіонату України.

Рух готовий грати в Тернополі після конфлікту з УАФ через заборону проводити матчі на стадіоні Україна.

Гасла "Слава Україні" та "Героям Слава" будуть на футболках усіх клубів УПЛ – нова вимога регламенту Прем'єр-ліги.

Світ

УЄФА оголосив господарів фіналів ЛЧ та ЛЄ на наступні 4 сезони. Міста, які раніше постраждали, отримали компенсацію.

"Лунін втрачає найважливіші роки": українцю пророкують "крихти" у боротьбі з Куртуа.

Сергій Ребров ризикує у зачарованому колі без прогресу: хто винен і з ким потрібно прощатися?