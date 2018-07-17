Головні новини футболу 16 липня: медалісти ЧС-2018 повернулися додому, Лунін і Роналду пройшли медогляд у нових клубах

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 16 липня.

ЧС-2018

У понеділок додому повернулися найкращі збірні чемпіонату світу-2018. Тисячі вболівальників зустрічали збірну Франції з Кубком світу на батьківщині. Фанати зустріли команду в аеропорту, а президент Макрон прийняв у своїй резиденції. Окрім цього, в Парижі перейменували 6 станцій метро на честь перемоги Франції на турнірі.

Фіналіст Мундіалю збірна Хорватії прибула у Загреб. Шанувальники збірної влаштували своїм улюбленцям грандіозний прийом. Екс-"динамівець" Огнєн Вукоєвіч отримав медаль фіналіста попри виключення зі збірної Хорватії за слова "Слава Україні".

Також фанати Бельгії влаштували неймовірний прийом своїй команді після здобутої бронзи Мундіалю.

Лунін і Роналду освоюються в нових клубах

Голкіпер Андрій Лунін пройшов медогляд у першій команді Реала. Українець з основою "вершкових" готується до турне Сполученими Штатами.

А екс-мадридець Кріштіану Роналду успішно пройшов медогляд в Ювентусі. Добрі новини надійшли від FIAT – страйк працівників проти трансферу Роналду в Турин провалився – участь взяли лише 5 людей. Цікаво, що Ювентус лише за день продажу футболок Роналду "відбив" половину вартості переходу Кріштіану. Сам португалець пояснив, чому його рішення перейти в Ювентус не було складним.

Інші топ-події

Чемпіон світу Кіліан Мбаппе відмовив Реалу. Крім цього, молодий француз влаштував обмін компліментами з Пеле в соцмережі після фіналу ЧС-2018.

Англійський Манчестер Сіті відмовився від купівлі Ковачіча. Хорват залишиться в Мадриді. Також Реал намагається зберегти Гарета Бейла. який може стати лідером після відходу Роналду.

Тьєррі Анрі покинув Sky Sports та зосередиться на тренерській роботі. Раніше легенда Арсенала та збірної Франції поєднував кар'єру телеексперта із працею у бельгійській збірній.