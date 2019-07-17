Головні новини футболу 16 липня: Маліновський – гравець Аталанти, Ювентус близький до чергового топ-трансферу

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 липня.

Аталанта офіційно підписала Маліновського

Руслан Маліновський став гравцем Аталанти. Півзахисник збірної України підписав контракт на 5 років та приєднався до лав нової команди, яка готується до сезону. У складі бронзового призера Серії А Маліновський гратиме під 18-м номером.

Українець вже встиг провести перше тренування у складі Аталанти, а також відзначив високий рівень команди, яка в сезоні 2019/20 гратиме у груповому турнірі Ліги чемпіонів. За словами Маліновського, Андрій Шевченко схвально відгукнувся про цей перехід.

До слова, Генк отримав за хавбека збірної України майже 14 млн євро. 26-річний півзахисник потрапив у топ-10 найдорожчих українських футболістів, обійшовши Євгена Коноплянку.

Трансфери

Ювентус близький до трансферу Маттейса Де Лігта. Капітан Аякса вже прибув у Турин на медобстеження. Очікується, що про перехід офіційно оголосять у середу, а амстердамці отримають за 19-річного захисника близько 70 млн євро. Де Лігт стане черговим підписанням "Старої синьйори" у це міжсезоння після Буффона, Рабйо, Ремзі та інших виконавців.

Є трансфери і в УПЛ – Зоря підписала одразу 4-х новачків.

Євген Коноплянка близький до Фенербахче. Українець піде на суттєве зменшення зарплатні, адже зароблятиме майже вдвічі менше. Триває і сага Неймара – ПСЖ відхилив першу пропозицію Барселони.

Збірна Камеруну залишилась без тренера. Кларенс Зеєдорф та його асистент Патрік Клюйверт були звільнені після провалу на КАН-2019.

Інші головні події

Відбулися матчі-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та Ліги Європи 2019/20. Українських команд на цій стадії змагань не було, проте у деяких поєдинках взяли участь представники нашої країни.

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