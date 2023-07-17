Україна

Динамо розгромило Аріс на зборах – Сидорчук вирішальний, Беніто знову забив, шедевр і 2 дублі на десерт, життя без Ярмоленка існує. Іван Петряк пропустить старт сезону Шахтаря. Олександр Кучер відверто пояснив, чому Артем Довбик продовжив контракт з Дніпром-1. Лідер Ворскли їде грати в екзотичний чемпіонат.

Наші за кордоном

МЮ та Інтер нарешті узгодили перехід героя Ліги чемпіонів, звільнивши місце для Анатолія Трубіна. Італійський клуб мріє про Артема Довбика і придумав схему трансферу, а от Дніпро-1 має інші плани. Арсенал оголосив заявку на турне по США – Олександр Зінченко та зіркові новачки у списку.

Світ

Серхіо Бускетс офіційно перебрався до Мессі і Кривцова в Інтер Маямі. Сам Ліонель ледь не спровокував ДТП, грубо порушивши правила дорожнього руху. Роналду та інші зірки можуть вийти в ЛЧ через Саудівську Аравію – божевільний план УЄФА. Рівер Плейт достроково став чемпіоном Аргентини.