Головні новини футболу 16 липня: Динамо обіграло Зорю в матчі за ЛЧ, Реал став чемпіоном Іспанії вперше за 3 роки

Динамо стало фаворитом в боротьбі за друге місце / ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 липня.

Україна

Динамо обіграло Зорю та стало фаворитом перегонів за друге місце. Пропустивши першими, кияни відповіли трьома голами. Тепер в останньому турі динамівців влаштує і нічия з Колосом – дивіться відео голів та огляд поєдинку за ЛЧ.

В інших поєдинках Олімпік розбомбив Львів, Маріуполь здолав Ворсклу, а Олександрія поховала сподівання Десни на друге місце. Таким чином, стали відомі обидві пари плей-офф за путівку в Лігу Європи.

Шахтар зазнав втрати – директор клубної академії покинув Україну.

Скандал у Першій лізі – головного арбітра побили після матчу Агробізнеса та Миная. Рефері зняв побої, а до побиття, ймовірно, причетний президент Агробізнеса та один з керівників УАФ.

Збірна України зберегла місце в топ-25 рейтингу ФІФА.

Топ-матчі дня

Мадридський Реал став чемпіоном Іспанії за тур до фінішу. Підопічні Зідана обіграли Вільяреал, а от Барселона свій поєдинок програла. Реал виграв чемпіонський титул вперше з 2017 року та продовжує втримувати рекорд за кількістю перших місць у Прімері.

Лестер та Манчестер Юнайтед здобули важливі перемоги з точки зору боротьби за ЛЧ.

Світ

Прийняв виклик Маліновського – ще один українець забиває в Італії,затьмарює Рібері та стає лідером.

Жерсон Родрігес повернеться в Динамо. Турецький Анкарагюджю розірвав орендну угоду через бійку форварда з одноклубником. Зауважимо, що нападник в 11 матчах забив 6 голів.