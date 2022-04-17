Україна

Віктор Скрипник може очолити одного з лідерів чемпіонату Польщі. Влітку у тренера завершується контракт із Зорею.

Андрій Ярмоленко покине Вест Хем, але продовжить кар'єру в Європі. Таку думку висловив журналіст Ігор Циганик.

Евертон розглядає можливість підписання Миколи Матвієнка, а Брентфорд хоче рекордсмена УПЛ зі СК Дніпро-1.

Відомий український коментатор вступив до лав ЗСУ.

Що робити з Ярославом Ракицьким?

Топ-матчі дня

Ліверпуль обіграв Манчестер Сіті та вийшов у фінал Кубка Англії 2021/22. Олександр Зінченко відіграв дуже посередній матч, як і вся його команда. Суперником "червоних" у вирішальному поєдинку буде переможець пари Челсі – Крістал Пелас.

Кріштіану Роналду оформив 60-й хет-трик у кар'єрі та вперше за 1,5 року забив зі штрафного – МЮ обіграв аутсайдера і зберігає шанси на топ-4. Тим більше, що Арсенал і Тоттенхем синхронно програли.

Борусія Дортмунд знищила суперника – гол 17-річного дебютанта і дубль Холанда.

Ювентус втратив очки, уникнувши поразки лише в компенсований час скандального матчу з двома вилученнями за кілька секунд.

Світ

ПСЖ готовий позбутися Рамоса вже цього літа – на горизонті з'явився клуб Бекхема.

Власники Манчестер Сіті хочуть додати італійський клуб до своєї велетенської колекції.