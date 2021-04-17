Головні новини футболу 16 квітня: Тайсон пішов із Шахтаря, Вест Хем повісив цінник на Ярмоленка
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 квітня.
Україна
Стартував 22-й тур УПЛ. Львів сенсаційно переміг Олександрію та відірвався від зони вильоту.
Динамо U-21 виграло у Шахтаря молодіжне Класичне. Тепер саме кияни лідирують в чемпіонаті U-21.
Верес здобув чергову перемогу, інші претенденти на підвищення втратили очки – результати Першої ліги.
Мирон Маркевич назвав головну умову повернення у відновлений Металіст.
Трансфери
Тайсон офіційно покинув Шахтар і підписав контракт з Інтернасьйоналем, з якого 11 років тому переїхав в Україну. Вже колишній лідер "гірників" не стримав сліз, прощаючись з клубом.
Повернення Ярмоленка в Динамо: Вест Хем визначився з сумою потенційного трансферу колишнього лідера "біло-синіх".
Трансфер Яремчука: українець встановив чіткий дедлайн, а Гент повісив нескромний цінник на форварда.
Реал влаштує масовий розпродаж заради нових "галактікос" – 8 недоторканих, жорстка позиція Рамоса і майбутнє Луніна.
Світ
Берлінська Герта усією командою пропустить кілька турів Бундесліги – безпрецедентний випадок у Німеччині.
Команда Юрія Вернидуба знищила суперника з рахунком 10:0.