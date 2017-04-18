Головні новини футболу 16 квітня: Хацкевич та Шепелєв – найкращі у 27 турі УПЛ, Коноплянка – у символічній збірній туру Бундесліги

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 16 квітня. Підсумки 27 туру УПЛ та оцінка гри Євгена Коноплянки у матчі проти Борусії Д.

Підсумки 27 туру УПЛ

Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв, який забив переможний гол у ворота Шахтаря, став найкращим футболістом за підсумками 27 туру УПЛ. Наставник киян Олександр Хацкевич став найкращим тренером туру.

"Футбол 24" проаналізував головні причини успіху Динамо в матеріалі "Шахтар – Динамо: що говорять цифри. 5 факторів, за рахунок яких Хацкевич обіграв Фонсеку".

Комітет арбітрів ФФУ проаналізував дії суддівської бригади поєдинку.

Також стало відомо, що президент Олімпіка Владислав Гельзін підозрює у нечесній грі двох гравців команди. За словами Гельзіна, він свідомо затримав зарплатню всій команді.

Коноплянка отримав хороші відгуки в Німеччині за матч проти Борусії Д Ярмоленка

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка потрапив у символічну збірну 30 туру Бундесліги за версією видання Bild. Наставник Шальке Доменіко Тедеско заявив, що українець є справжнім професіоналом та залишився задоволеним діями Коноплянки.

Німецькі ЗМІ були дещо здивовані виходом українця у стартовому складі та поставили йому посередню оцінку. Проте в той же час не забули відзначити, що українець у дербі зробив свою справу.

Ліга чемпіонів

Сьогодні стало відомо, що ФФУ отримала 25 млн гривень на проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві, який відбудеться 26 травня.

УЄФА назвав найкращий гол стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2017/18. Автором найкращого взяття воріт став Мохамед Салах, який дещо несподівано обійшов Кріштіану Роналду.

Один з лідерів Баварії Артуро Відаль буде прооперований та ризикує не зіграти в матчах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.