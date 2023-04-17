Україна

Шахтар знову обіграв Львів і відірвався на вершині УПЛ. Бондаренко оформив дубль за "гірників", а новачок дебютував. "Попереду 9 фіналів", – Ігор Йовічевіч поговорив про Динамо, кадрові проблеми Шахтаря і "хворобу" Коноплі. Ворскла дотиснула Чорноморець на останніх хвилинах.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко пропустив матч Арсенала через травму. "Каноніри" віддали очки з Вест Хемом і погіршили шанси на чемпіонство, а конкурент українця провалився.

Віктор Циганков продовжив вдалу серію – його Жирона впоралася з аутсайдером Ла Ліги. Едуард Соболь був одним з найкращих у переможному матчі Страсбура.

Європа

Барселона вдруге поспіль втратила очки та 4,5 години не може забити. Ювентус зазнав другої поразки поспіль, сенсаційно поступившись Сассуоло.

Чіро Іммобіле з двома доньками потрапив у моторошну ДТП з трамваєм. Тоні Кроос визначився щодо раннього завершення кар'єри.