Головні новини футболу 16 квітня: Арсенал погіршив шанси Зінченка на чемпіонство, Шахтар відірвався на чолі УПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 квітня.
Україна
Шахтар знову обіграв Львів і відірвався на вершині УПЛ. Бондаренко оформив дубль за "гірників", а новачок дебютував. "Попереду 9 фіналів", – Ігор Йовічевіч поговорив про Динамо, кадрові проблеми Шахтаря і "хворобу" Коноплі. Ворскла дотиснула Чорноморець на останніх хвилинах.
Наші за кордоном
Олександр Зінченко пропустив матч Арсенала через травму. "Каноніри" віддали очки з Вест Хемом і погіршили шанси на чемпіонство, а конкурент українця провалився.
Віктор Циганков продовжив вдалу серію – його Жирона впоралася з аутсайдером Ла Ліги. Едуард Соболь був одним з найкращих у переможному матчі Страсбура.
Європа
Барселона вдруге поспіль втратила очки та 4,5 години не може забити. Ювентус зазнав другої поразки поспіль, сенсаційно поступившись Сассуоло.
Чіро Іммобіле з двома доньками потрапив у моторошну ДТП з трамваєм. Тоні Кроос визначився щодо раннього завершення кар'єри.