Збірна України

Відбулося жеребкування Ліги націй 2022/23. Збірна України отримала суперників у другому дивізіоні турніру. Жереб подарував групу смерті в еліті. "Усі стрибають, що нам випала Шотландія, а я боюся": Йожеф Сабо поділився враженнями про жереб Ліги націй.

Україна

УПЛ презентувала символічну збірну першого кола – Динамо та Шахтар делегували лише 4-х футболістів. Циганков та Шапаренко очолили топ-10 гравців першого кола чемпіонату за версією InStat. Житлобуд-1 завершив виступи в жіночій Лізі чемпіонів поразкою від Реала – фатальними стали стандарти.

Евертон заплатить за Миколенка понад 20 млн євро частинами. Луческу фактично підтвердив, що Динамо продало гравця в Евертон. Марлос вперше прокоментував відхід із Шахтаря. Ворскла хоче зберегти Різника – трансфер голкіпера-рекордсмена можливий за однієї умови. Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо.

Європа

Андрій Лунін вдруге захворів на COVID-19 – у Реалі інфіковано вже сім осіб. Мадридці прагнуть випередити Манчестер Сіті у боротьбі за Кейна. Чеферін попросив вибачення за скандальне жеребкування ЛЧ і знайшов винуватця конфузу.

АПЛ тріщить під тиском коронавірусу. Спершу перенесли вчорашній топ-матч, а потім перенесли ще 4 гри. Челсі не дотиснув Евертон і відстав від лідера АПЛ – героїчний Пікфорд і невезіння Тухеля. Ліверпуль у непростому матчі переміг Ньюкасл.