ЧС-2022

Фінал ЧС-2022: Аргентина має лише одне слабке місце, революція у складі Франції і головна дилема на вагу золота. Букмекери дали прогноз на фінал чемпіонату світу Аргентина – Франція, який буде зіграний у неділю, 18 грудня.

Володимир Зеленський отримав відмову у проханні виступити на фіналі ЧС-2022 . Президент України сподівався вкотре нагадати всьому світу про трагедію війни, але міжнародна федерація цинічно заплющує очі.

Серхіо Бускетс офіційно оголосив про завершення кар'єри у збірній Іспанії. Чемпіонат світу в Катарі став останнім великим турніром для ветерана Барселони.

Мессі на ЧС-2022 закрив роти диванним експертам і, можливо, зекономив Пепу 100 мільйонів – відео, що пояснюють усе.

Україна

Андрій Шевченко конкурує з низкою зірок – десятки тренерів хочуть очолити збірну Польщі.

Уламки збитого іранського дрона впали на територію бази Динамо – там відбувався дитячий турнір. На щастя, ніхто не постраждав, а мужність українських дітей вразила американців.

Андрій Ярмоленко наблизився до першого трофею в ОАЕ. Українець допоміг команді Реброва вийти у півфінал Кубка ліги.

Олександр Зінченко і його Арсенал стали переможцями товариського турніру в Дубаї.

Світ

Помер Сініша Міхайловіч. Лейкемія забрала життя легенди Серії А, якому було лише 53 роки.

Клубний чемпіонат світу: затверджені дати й місце проведення турніру – Реал дізнався усіх можливих суперників. Також ФІФА оголосила про реформу клубного Мундіалю.