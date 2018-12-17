Головні новини футболу 16 грудня: Ліверпуль переміг МЮ, Арсенал перервав вражаючу серію, голи українців у Європі

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 16 грудня.

Україна

"Футбол 24" підсумував виступи Шахтаря у Лізі чемпіонів 2018/19. Також ми підготували матеріал, у якому назвали топ-10 гравців УПЛ, які найбільше подорожчали в 2018 році.

Динамо U-19 дізналось потенційних суперників у Юнацькій лізі УЄФА, жеребкування якої пройде вже сьогодні. Також стала відома вартість форварда Партизана Рікарду Гомеша, яким цікавиться Динамо – нападник може обійтись киянам у 3 млн євро.

Українці за кордоном

Іван Петряк забив черговий гол за Ференцварош, проте команда Сергія Реброва програла головному конкуренту. Володимир Костевич відзначився асистом в матчі Леха.

Руслан Маліновський забив шикарний гол за Генк, а його команда здобула перемогу та продовжує лідирувати в чемпіонаті Бельгії – відрив від найближчого переслідувача складає вже 7 очок.

Євген Макаренко залишився без головного тренера – його Андерлехт попрощався з наставником після невдалих результатів.

Світ

В центральному матчі 17 туру АПЛ Ліверпуль здолав Манчестер Юнайтед та повернув собі лідерство в чемпіонаті. Команда Жозе Моурінью повторила найгірший старт в чемпіонаті Англії за останні 28 років. Крім того, стало відомо, що МЮ готує трансфер Поля Погба, який може відбутись вже взимку.

Арсенал сенсаційно програв Саутгемптону, перервавши 22-матчеву безпрограшну серію. У цьому поєдинку екс-хавбек Шахтаря Генріх Мхітарян оформив свій перший дубль в АПЛ. Челсі не без проблем здолав Брайтон.

В Іспанії Барселона розгромила Леванте та залишилась лідером чемпіонату – хет-трик в активі Ліонеля Мессі. В італійській Серії А Рома здобула першу перемогу в 4-х останніх поєдинках. Підопічні Ді Франческо у вольовому стилі здолали Дженоа. До слова, римляни цікавляться хавбеком Генка та збірної України Русланом Маліновським та готові викласти за українця 11-12 млн євро.