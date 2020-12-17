Україна

Зоря обіграла Десну в Кубку України – визначилися всі учасники 1/4 фіналу, Динамо і Шахтар розпочнуть боротьбу за трофей вже наступного року. Жеребкування пройде в п'ятницю, 18 грудня.

CAS зареєстрував апеляцію УАФ на рішення УЄФА щодо матчу із Швейцарією. Україна згодна на два варіанти вирішення скандальної ситуації.

Динамо знайшло нове підсилення в Бразилії – трансфер обійдеться в кругленьку суму.

Відомий скаут в ексклюзивному інтерв'ю "Футбол 24" розповів про перспективи українських футболістів опинитися в топ-чемпіонатах.

Наші за кордоном

Зінченко має нову проблему, Гвардіола конфузиться з Ман Сіті – як головний фаворит АПЛ переживає небачений провал.

Андрій Лунін мучиться через страхи Зідана – принизлива роль і невтішний прогноз для українця з Іспанії.

Андрій Ярмоленко повернувся на поле та розпочинає вирішальний етап у Вест Хемі. Лідера збірної України називають одним із фаворитів на відхід.

Руслан Маліновський вийшов у старті Аталанти проти Ювентуса. Бергамаски відібрали очки в головного фаворита Серії А, Кріштіану Роналду не забив пенальті.

Тарас Качараба забив черговий гол за Слован, яким допоміг своїй команді перервати невдалу серію. Першим голом за рік відзначився і Ярослав Ракицький. Роман Яремчук та Євген Макаренко забили голи у чемпіонаті Бельгії, а Ігор Харатін – в Угорщині.

Світ

Ліверпуль дотиснув Тоттенхем у матчі лідерів Прем'єр-ліги та захопив першу позицію. Перша тренерська відставка в АПЛ – Славен Біліч покинув Вест Бромвіч, натомість після двох років простою до роботи повертається Сем Еллардайс.

Мілан знову втратив очки, Інтер обіграв Наполі, а Ювентус та Аталанта розійшлися миром – в Італії було гаряче.

Легенда Барселони Андрес Іньєста пропустить тривалий термін через травму. До слова, Мессі і Ко розібралися з Реал Сосьєдадом і покращили своє турінрне становище.