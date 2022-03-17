Ліга чемпіонів

Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 2021/22. В останніх матчах 1/8 фіналу блідий Челсі повторно переміг Лілль, а Вільяреал сенсаційно принизив Ювентус.

"Стара Синьйора" четвертий рік поспіль вилітає від неелітних суперників: Аякс, Ліон, Порту і тепер Вільяреал. Челсі в наступних матчах ЛЧ гратиме без вболівальників.

Україна

Жуніор Мораєс офіційно перебрався з Шахтаря в Корінтіанс. Маркос Антоніо може повернутись у Бразилію замість переходу в Ювентус. СК Дніпро-1 відпустив оборонця до одного з лідерів Сегунди.

Динамо отримало від УЄФА пропозицію щодо дати матчу зі Спортінгом в Юнацькій лізі. Зірковий новачок Металіста виступатиме в Аргентині.

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