Головні новини футболу 16 березня: Шахтар побили в Європі, Зінченко вилетів, Динамо не продало легіонера
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 березня.
Єврокубки
Шахтар завершив єврокубкову кампанію, пропустивши від Фейєнорда 7 м'ячів. Келсі голом престижу лише підсолодив приниження донеччан. Олександр Зінченко також вилетів з Ліги Європи. Арсенал пропустив фантастичний гол з центра поля та програв Спортінгу в серії пенальті.
Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи. Манчестер Юнайтед, Ювентус і Моурінью пройшли в наступний раунд і залишилися фаворитами. У Лізі конференцій теж відомі всі чвертьфіналісти. Максим Коваль з Шерифом вилетів від Ніцци, а Вест Хем розбив кривдника СК Дніпро-1.
Збірні
Незабаром стартує міжнародна пауза. Євген Коноплянка вже повернувся до тренувань з Краковією – надія для Ротаня та збірної України. Гарет Саутгейт оголосив заявку збірної Англії на матч проти України на старті відбору до Євро-2024. Дідьє Дешам оголосив список гравців на старт відбору до Євро-2024.
Інші новини
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Динамо відмовилось продати Діалло в Європу за 8 мільйонів євро – кияни можуть заробити значно більше.
Роман Яремчук офіційно отримав нового тренера в Брюгге. Наставником став Рік Де Міл, який вже виконував функції головного.