Головні новини футболу 16 березня: Шахтар обіграв Зорю, Зінченко допоміг Ман Сіті в Кубку Англії, а МЮ вилетів з турніру

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 16 березня.

Україна

Шахтар на виїзді мінімально переграв Зорю та відірвався від Динамо на 10 очок. Єдиний гол у зустрічі забив Жуніор Мораєс – згодом він прокоментував успіх. Бразильський форвард натякає на збірну України, Фонсека і Вернидуб у фото дня та 3 вражаючі серії лідера УПЛ. Паулу Фонсека вважає, що український чемпіонат заслуговує більше таких матчів, а Юрій Вернидуб розповів про вирішення конфлікту з опонентом.

В іншому матчі Олександрія на виїзді розгромила Чорноморець і закріпилася на третьому місці УПЛ. Справу було зроблено ще в першому таймі – героєм став автор дубля Артем Сітало. Володимир Шаран подякував своїм футболістам, а Ангел Червенков визнав, що суперник справедливо здобув 3 очки. До слова, клуби УПЛ підтримали перенесення матчів через вибори Президента України.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті вийти у півфінал Кубка Англії. "Містяни" лише після появи на полі українця оформили скандальний камбек та перемогли Суонсі. А от Манчестер Юнайтед припинив боротьбу в турнірі на стадії чвертьфіналу – Вулверхемптон здобув сенсаційну перемогу над "червоними дияволами".

Леганес вдома поступився Жироні, а Василь Кравець провів неоднозначний матч в Прімері: бив по воротах, активно загострював, але помилявся в обороні. Альбасете з Романом Зозулею у більшості дотиснув Естремадуру – команда українця перемогла вперше за 5 матчів Сегунди.

Олександр Гладкий відзначився голом у Туреччині. Микола Морозюк у тому ж чемпіонаті допоміг Різеспору піднятися на 6 місце. На угорських полях у Ференцвароша Реброва вкрали шедевральний гол, а в Харатіна – красивий гольовий пас.

Європа

Реал здолав Сельту в першому матчі після повернення Зідана – протеже француза виправдали його довіру. Багато старалися Асенсіо, Марсело, Іско та Бейл. Останні двоє відзначилися голами. "Вершкові" наблизилися до другого місця, адже Атлетік несподівано обіграв Атлетіко.

Борусія Д повернулася на вершину Бундесліги, а Шальке без Євгена Коноплянки після зміни тренера поступився РБ Лейпциг. У Серії А Рома сенсаційно поступилася СПАЛу, а Фабіо Квальярелла в 36 років побив два рекорди результативності.