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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗОРЯ - ШАХТАР РЕАЛ МАДРИД - СЕЛЬТА

Головні новини футболу 16 березня: Шахтар обіграв Зорю, Зінченко допоміг Ман Сіті в Кубку Англії, а МЮ вилетів з турніру

07:00 958 Читать на русском
Головні новини футболу 16 березня: Шахтар обіграв Зорю, Зінченко допоміг Ман Сіті в Кубку Англії, а МЮ вилетів з турніру
Головні новини футболу 16 березня

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 16 березня.

Україна

Шахтар на виїзді мінімально переграв Зорю та відірвався від Динамо на 10 очок. Єдиний гол у зустрічі забив Жуніор Мораєс – згодом він прокоментував успіх. Бразильський форвард натякає на збірну України, Фонсека і Вернидуб у фото дня та 3 вражаючі серії лідера УПЛ. Паулу Фонсека вважає, що український чемпіонат заслуговує більше таких матчів, а Юрій Вернидуб розповів про вирішення конфлікту з опонентом.

В іншому матчі Олександрія на виїзді розгромила Чорноморець і закріпилася на третьому місці УПЛ. Справу було зроблено ще в першому таймі – героєм став автор дубля Артем Сітало. Володимир Шаран подякував своїм футболістам, а Ангел Червенков визнав, що суперник справедливо здобув 3 очки. До слова, клуби УПЛ підтримали перенесення матчів через вибори Президента України.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті вийти у півфінал Кубка Англії. "Містяни" лише після появи на полі українця оформили скандальний камбек та перемогли Суонсі. А от Манчестер Юнайтед припинив боротьбу в турнірі на стадії чвертьфіналу – Вулверхемптон здобув сенсаційну перемогу над "червоними дияволами".

Леганес вдома поступився Жироні, а Василь Кравець провів неоднозначний матч в Прімері: бив по воротах, активно загострював, але помилявся в обороні. Альбасете з Романом Зозулею у більшості дотиснув Естремадуру – команда українця перемогла вперше за 5 матчів Сегунди.

Олександр Гладкий відзначився голом у Туреччині. Микола Морозюк у тому ж чемпіонаті допоміг Різеспору піднятися на 6 місце. На угорських полях у Ференцвароша Реброва вкрали шедевральний гол, а в Харатіна – красивий гольовий пас.

Європа

Реал здолав Сельту в першому матчі після повернення Зідана – протеже француза виправдали його довіру. Багато старалися Асенсіо, Марсело, Іско та Бейл. Останні двоє відзначилися голами. "Вершкові" наблизилися до другого місця, адже Атлетік несподівано обіграв Атлетіко.

Борусія Д повернулася на вершину Бундесліги, а Шальке без Євгена Коноплянки після зміни тренера поступився РБ Лейпциг. У Серії А Рома сенсаційно поступилася СПАЛу, а Фабіо Квальярелла в 36 років побив два рекорди результативності.

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