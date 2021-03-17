Ліга чемпіонів

Олександр Зінченко вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті переміг Борусію М, забивши пару красивих голів. Українець вийшов на пів години та допоміг "містянам" спокійно довести дуель до логічного завершення.

А от Руслан Маліновський припинив участь у головному турнірі Європи. Футболіст збірної України відіграв за Аталанту весь матч, але не врятував команду від поразки Реалу. За мадридців забивали Бензема, Рамос і Асенсіо.

Сьогодні визначаться всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Матч Баварії та Лаціо – проста формальність, а от Челсі та Атлетіко ще нічого не вирішили. Анонси незабаром з'являться на сайті.

Україна

Збірна України проведе найближчі матчі у Києві – Львів втратив право прийняти поєдинки відбору до ЧС-2022. Арену Львів, до речі, хочуть перейменувати на честь Степана Бандери.

Динамо та Шахтар дізнались арбітрів на матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Кияни презентували офіційну заявку на гру з Вільяреалом. Кличко сумнівається у доцільності проведення матчу Шахтар – Рома з глядачами.

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