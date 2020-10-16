Коронавірус

Олександрія отримала результати тестів на COVID-19 – у клубі виявлено 27 хворих. Коронавірус у Ворсклі: ЗМІ оприлюднив імена п'яти інфікованих гравців та двох тренерів. Карпати повідомили про два випадки інфікування коронавірусом.

Динамо – Ювентус: офіційне роз'яснення МОЗ щодо допуску вболівальників на матч Ліги чемпіонів. Поєдинок Шахтаря та Львова відбудеться без глядачів. Роналду порушив протокол безпеки, повернувшись в Турин з COVID-19 – Ювентус заступився за португальця.

Україна

Андрій Пятов назвав нового лідера збірної України, якому аплодує стоячи. Георгій Бущан потрапив до символічної збірної Ліги націй. Голкіпер Динамо увірвався в топ, Польща обійшла грандів, історична казка Сан-Марино і проблеми Англії – Ліга націй вийшла на фініш.

Андрій Лунін все ж може дебютувати за Реал вже на вихідних – Куртуа бережуть на Шахтар. Владислав Супряга та Маркос Антоніо вибули з боротьби за Golden Boy – залишилися двадцять найкращих.

Лігу чемпіонів та Лігу Європи 2020/21 в Україні покажуть два транслятори – з'явився новий варіант.

Європа

Баварія новачками влаштувала розгром у Кубку Німеччини – Шупо-Мотінг оформив дебютний дубль і заробив пенальті.

Збитки Ювентуса за рік зросли більш ніж удвічі – сума наближається до сотні мільйонів. Еден Азар пропустить матчі Реала з Шахтарем та Барселоною.

Юрген Клопп написав гравцям Ліверпуля листа після ганебної поразки від Астон Вілли. Ліверпулю кинули виклик сусіди – Хамес і Анчелотті рвуть АПЛ і готові зняти 10-річне прокляття.