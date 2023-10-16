Збірні

Україна втратила двох гравців перед матчем з Мальтою. Мудрик порвав фанатів Челсі, Судакова продають в АПЛ – Україна клонувала Мессі, тіньовий герой збірної, Ребров здивував. Україна вирвала очко на старті відбору Євро U-17. Збірна України U-19 влаштувала переможний камбек з Марокко U-20, відігравшись після 0:2.

Євро-2024

Продовжується відбір на чемпіонат Європи. Іспанія перемогла Норвегію та разом з Шотландією вийшла на Євро-2024. Туреччина також пробилася у фінальну частину, Польща продовжила ганьбитися нічиєю з Молдовою, а Уельс обіграв Хорватію. Швейцарія ледь уникла сенсаційної поразки від Білорусі.

Україна

Шахтар у товариському матчі впевнено здолав Рух – провальний тайм "гірників" і довгоочікуване повернення. Карпати зміцнили лідерство у Першій лізі, влаштувавши голепад із Прикарпаттям.

Донбас Арена може зникнути з лиця Землі – в "ДНР" заговорили про знесення 400-мільйонного творіння Ахметова. Втікач Шахтаря вийшов на зв'язок з "гірниками". Два представники Кривбаса не повернулися в Україну після матчу Ліги чемпіонів.