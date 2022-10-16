Україна

У суботу продовжився 7-й тур УПЛ. Металіст обіграв Ворсклу, а Металіст 1925 поділив очки зі Львовом.

Динамо впевнено переграло Шахтар у юнацькому Класичному – пенальті від Діалло, нефарт Боля і перша поразка "гірників" у сезоні.

Доля Петракова у збірній України: головний тренер відзвітував про свою роботу перед УАФ.

Київське Динамо розірвало контракт з чемпіоном світу на фоні епідемії травм у команді.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко віддав розкішний асист, але не врятував команду Сергія Реброва від поразки.

У ЗМІ з'явилася інформація про новий контракт Маліновського з Аталантою, однак українець красномовно спростував це.

Андрій Лунін зіграє проти Барселони – Куртуа пропустив фінальне тренування перед Ель Класіко і не потрапив у заявку, а українець отримав шанс всього життя. Матч Реал – Барселона відбудеться в неділю, початок о 17:15.

Світ

Тоттенхем дотиснув вбогий Евертон і наздогнав Ман Сіті в АПЛ. Віталій Миколенко провів слабкий матч, але антигероєм став інший футболіст.

Ювентус виграв туринське дербі, перервавши серію поразок. Аталанта очолила Серію А завдяки вольовій перемозі. Руслан Маліновський не зіграв уперше в сезоні.