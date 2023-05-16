Україна

Завершився 26-й тур УПЛ. СК Дніпро-1 завдяки Довбику дотиснув Минай і не пустив Шахтар у відрив. Форвард збірної України наблизився до рекорду бомбардирів. У заключному поєдинку туру Олександрія впевнено перемогла Колос, викинувши ковалівців із боротьби за єврокубки.

Руслан Ротань розширює штаб збірної України перед Євро-2023, яке стартує вже у червні – старий знайомий і екс-тренер Коноплянки.

Верес готується втілити революційне рішення на своєму стадіоні – клуб вже отримав добро від УАФ.

Лікар Арсенала оцінив шанси Зінченка повернутися до кінця сезону. Українець пропустив останній матч через травму.

Трансфери

Олексій Дитятьєв оголосив про розірвання контракту зі Львовом, до якого приєднався лише взимку.

Андрій Ярмоленко відверто розповів про своє майбутнє – шанс Динамо залежить від одного клубу.

"Важке рішення": зірковий ветеран Динамо визначився щодо свого майбутнього.

Байєр офіційно оголосив про трансфер зірки Бенфіки – на гравця також претендувала Барселона.

"Запасаємось попкорном": агент Чигринського озвучив плани екс-захисника збірної України після вильоту з Суперліги.

Новий тренер Динамо – є успішний кандидат, але з нюансом, шанси на трансфер Ярмоленка та інших зіркових новачків.

Світ

Ліверпуль розгромив Лестер, впритул наблизившись до МЮ й закрутивши інтригу в боротьбі за ЛЧ – Салах віддав три асисти.

Циганков отримав шанс на участь у єврокубках – УЄФА ухвалив рішення щодо Жирони.

"Я відірву тобі голову": Торрес накинувся на Арбелоа під час матчу молодіжних команд Реала та Атлетіко.

Ліга чемпіонів-2023/24: визначилася третина учасників групового етапу.