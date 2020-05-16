Головні новини футболу 15 травня: Соболь став чемпіоном Бельгії, Шахтар стежить за черговим бразильцем

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 травня.

Україна

Команди УПЛ гратимуть вдома матчі чемпіонату України після відновлення сезону. Пропозиція провести всі поєдинки лише у двох містах, вочевидь, не втілиться в життя.

Віктора Циганкова та ще трьох українців рекомендують топ-клубу АПЛ. "На них можна хитро заробити", – вважають експерти.

Едуард Соболь став чемпіоном Бельгії – Ліга Жупіле офіційно завершена достроково.

Трансфери

Роман Яремчук відмовився переходити в АПЛ. Взимку українець отримував пропозицію з Туманного Альбіону, але вирішив залишитися в Генті.

Шахтар націлився на чергового бразильця. 20-річного форварда оцінюють у 50 млн євро – саме такою є клаусула, прописана в його контракті. Водночас, "гірники" можуть втратити Тете, за яким стежить Манчестер Юнайтед.

Брюгге налаштований збити ціну на Соболя, але Шахтар, якому належать права на захисника, не йде на компроміс.

Зідан пожертвує сином заради Луніна – французький голкіпер не отримає новий контракт від Реала та змінить клубну прописку, а от українець повинен отримати шанс.

Байєр планує позбутися екс-динамівця – свого часу німці виклали за нього 18 млн євро.

Світ

Чемпіонат Італії можуть не дограти. Гравці низки команд виступили проти нових правил, розроблених органами охорони здоров'я.

Юрій Сьомін планує продовжувати роботу після відставки з Локомотива. Чи можливе його повернення в Динамо – експерт дав свій прогноз.