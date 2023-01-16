Мудрик в АПЛ

Михайло Мудрик офіційно перейшов у Челсі. Шахтарю вдалося оформити рекордний трансфер на 100 мільйонів євро – 70 млн "гірники" матимуть гарантовано, а ще 30 можуть отримати у вигляді бонусів.

Мудрик визначився з ігровим номером в Англії. Михайло вийшов на поле Стемфорд Брідж із прапором України та стримано прокоментував перехід з Шахтаря. Він очолив рейтинг найдорожчих трансферів українців.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко відірвався від конкурентів на вершині АПЛ. Арсенал переграв у дербі Тоттенхем, а українець отримав солідні оцінки. Роман Яремчук змарнував два супермоменти і підвів Брюгге.

Динамо хотіло продати Циганкова в АПЛ – кияни отримали дві пропозиції, але запізнилися. Віктора хочуть поцупити в Динамо за безцінь вже взимку, іспанський клуб розробив курйозний план.

Європа

Барселона взяла перший трофей під керівництвом Хаві, ефектно розбивши Реал у фіналі Суперкубка Іспанії. ПСЖ програв супернику Шахтаря та розгубив гандикап у Лізі 1.